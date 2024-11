Lautaro Martinez vuole tornare al gol con continuità anche con l'Inter. "Da quando ha iniziato a segnare con l’Argentina, Lautaro ha frenato con l’Inter, visto che da marzo a martedì contro il Lipsia, il capitano nerazzurro ha giocato 23 partite, segnando 7 reti" precisa oggi Tuttosport nella sua analisi, ricordando invece che tra agosto 2023 e marzo 2024 il Toro contava ben 26 gol in 34 match giocati.

L'argentino ora è affamato e arrabbiato sia per il severo settimo posto al Pallone d'Oro che per l'esclusione a sorpresa dalla FIFA per il 'The Best Men’s Player' del 2024. Una decisione non gradita anche dall'Inter, che attraverso Beppe Marotta ha fatto sentire la sua voce: la speranza di Inzaghi è che il suo capitano possa trasformare la rabbia in gol.