Pinamonti ma non solo. I giocatori nerazzurri lontani dall'Inter che potrebbero regalare alla Beneamata il cosiddetto 'tesoretto' sono più di uno. A ricordarli è Tuttosport che elenca gli esuberi della rosa di Appiano Gentile che in Viale della Liberazione si "confida di riuscire a cedere, ovvero Dalbert e Lazaro". Sul brasiliano, in scadenza nel 2023, precisa: "Con il Cagliari ancora in A e soprattutto con Mazzarri sempre in panchina, probabilmente sarebbe stato venduto dopo anni di prestiti, in virtù di un diritto di riscatto a 7 milioni, ma con l’addio del tecnico toscano, le chance sono calate".

Sul secondo, ovvero Lazaro, l'Inter ha un accordo fino al 2024. L'ex Hertha Berlino, dal valore a bilancio di 8 milioni cirda e oggi in prestito al Benfica, è destinato al rientro a Milano, motivo per il quale Marotta e Ausilio dovranno provvedere a trovare una nuova destinazione. "Fra i 'big' in prestito, c'è anche Sensi - ricorda il quotidiano torinese - che a Genova con la Samp, al di là del recente stop muscolare, ha ritrovato continuità". Il centrocampista di Urbino, in prestito secco ai doriani potrebbe rientrerà innanzitutto a Milano, dove secondo TS potrebbe restare viste le valutazioni del club in merito ad un suo possibile reintegro in rosa in virtù degli addii di Vecino e Vidal. "Se arrivasse però una proposta sui 15 milioni, la prenderà in esame" si precisa.

In caso di piazzamento dei giocatori sopraccitati il club nerazzurro incasserebbe quasi 25-30 milioni ai quali si aggiungerebbero i giovani: "da Di Gregorio e Pirola legati all’eventuale promozione del Monza in A (ballano 10 milioni circa), a Esposito (il Basilea può acquistarlo per 8 milioni), passando per Salcedo e Mulattieri. Attenzione poi ad Agoume e Satriano, reduci da una buona esperienza al Brest: entrambi potrebbero tornare o andare ancora in prestito per un ulteriore step di crescita, ma sono molto richiesti e davanti a offerte irrinunciabili, sarebbe dura dire di no".