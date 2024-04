Dopo l'affaticamento rimediato, Juan Cuadrado torna al suo, ormai canonico, allenamento personalizzato. Questa mattina, esattamente come avvenuto già ieri, il colombiano si allena in separata sede rispetto al resto dei compagni per cercare di smaltire il prima possibile l'ennesimo problemino fisico riscontrato in una stagione tormentata. L'ex Juve ha rimediato un affaticamento "dopo i carichi di lavoro sostenuti in questi giorni con la voglia di tornare abile e arruolabile per l'Inter" si legge su Tuttosport che parla di ovvia esclusione dalla lista dei convocati per il derby di lunedì contro il Milan.

"Tutti in gruppo invece gli altri calciatori della rosa interista - si legge sul quotidiano torinese -. Inzaghi schiererà ovviamente i suoi fedelissimi, con un solo dubbio di formazione, quello tra Dumfries e Darmian per il ruolo di esterno di fascia destra" si legge a proposito delle scelte del tecnico piacentino in vista della storica stracittadina alle porte".