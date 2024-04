L'obiettivo di Juan Cuadrado è soprattutto quello di chiudere al meglio la stagione. Il colombiano, spiega Tuttosport, è finalmente a disposizione. Ha il contratto in scadenza e non ci sono in vista discussioni sul rinnovo, per cui le prossime saranno probabilmente le sue ultime gare con l'Inter dopo aver collezionato soltanto 262' in stagione con un assist alla Fiorentina e uno contro il Napoli.

Il ragazzo convinto di poter dare ancora la sua parte in questo finale di campionato. Un tifoso cinese, si legge ancora sul quotidiano, ha scritto in questi giorni agli agenti del giocatore per esprimere la propria ammirazione nella speranza che possa tornare a giocare a determinati livelli.