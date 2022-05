A decidere la corsa scudetto, al momento, sono soprattutto i portieri. E' l'analisi fatta da Tuttosport, che sottolinea non solo la bontà delle prestazioni stagionali di Maignan nel Milan, ma anche le "nefandezze" accumulate dai colleghi delle maggiori rivali nonché da quelli delle avversarie di giornata negli ultimi tempi. Si parte da Alex Meret, che lo scorso 24 aprile perde palla tentando di rinviare e regala all'Empoli il momentaneo 2-2, destinato a diventare addirittura 3-2 per i toscani pochi minuti più tardi. In casa Inter determinante è stata la "papera" di Radu a Bologna, poco più di una settimana fa. Chiamato a giocare in extremis per l'infortunio di Handanovic, ha regalato il gol agli emiliani del definitivo sorpasso.