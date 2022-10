Simone Inzaghi spera di poter recuperare sia Lukaku che Correa in vista di Barcellona-Inter. Sicuramente non ci saranno con il Sassuolo. L'argentino spera di esserci fin dall'inizio per la sfida al Camp Nou, dove invece "Big Rom" ci proverà almeno per la panchina. In caso contrario l'obiettivo è Inter-Salernitana di qualche giorno dopo.