Per arrivare a vincere la Coppa Italia, ma anche gli altri trofei in cui l'Inter è in corsa, servono gol. Nell'analisi odierna di Tuttosport si evidenzia il campanello d'allarme che sta suonando in casa nerazzurra: se non segna Lautaro, è un problema.

L'argentino è una certezza, ma attorno a lui c'è qualche problema. Perché Thuram è attualmente indisponibile, mentre gli altri tre interpreti del reparto offensivo hanno ognuno i propri problemi. Arnautovic ha fatto bene di recente, ma dopo la gara col Cagliari è rimasto in panchina tutta la gara contro il Bayern e ha giocato dall'88' a Bologna, a causa di fastidi fisici. Inzaghi spera che possa essere schierato contro il Milan, altrimenti sono guai perché a disposizione resterebbero solo Taremi e Correa.

Netto il giudizio del quotidiano sull'iraniano e l'argentino: non sono all'altezza. Taremi è entrato molle contro Bayern Monaco e Bologna. Non regge più l'alibi della pubalgia, i tifosi ora vogliono vedere altro. Peggio ancora Correa, paragonato all'incredibile score di Kyle Kuzma con Milwaukee in gara-1 dei playoff Nba: zero in tutte le voci statistiche.