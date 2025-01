Joaquin Correa e Marko Arnautovic non rimarranno a Milano dopo la scadenza dei rispettivi contratti. A riportare la notizia è Tuttosport, in un articolo pubblicato oggi sul giornale, riguardante i giocatori in Serie A che sono vicini al termine dell'accordo coi club.

Per entrambi, si legge, si profila l'addio a fine campionato.