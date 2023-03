Antonio Conte non è più ufficialmente l'allenatore del Tottenham, dopo la sconfitta in Champions League nel doppio confronto col Milan e un percorso a singhiozzo in Premier League e nelle coppe nazionali. " Una annata in cui il Tottenham non è stata una squadra alla “Conte”, tra involuzione dei singoli (Son al di sotto delle attese, lo strapagato Richarlison mai all’altezza), infortuni e fatiche di gioco - si legge su Tuttosport -. Tottenham subito fuori dai giochi in Premier ed eliminato nelle coppe inglesi: clamorosa quella in FA Cup per mano dello Sheffield United agli ottavi di finale. Ai problemi di risultati si sono aggiunti quelli di salute (una asportazione della cistifellea a inizio febbraio) e la solita nostalgia dell’Italia.