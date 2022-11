L'interesse dell’Inter per Koffi Djidji trova conferme anche oggi sulle pagine di Tuttosport, come anticipato dalla nostra redazione (LEGGI QUI). L'esperto difensore franco-ivoriano del Torino andrà in scadenza con il club granata nel giugno 2023 e il rinnovo non sembra essere nei suoi piani, specie se si continua a parlare con insistenza di una società come quella nerazzurra che gli permetterebbe di lottare per lo scudetto e di calcare il palcoscenico della Champions. 'Dettagli' che lo intrigano, e non poco.