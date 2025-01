Sergio Conceiçao è soltanto alla seconda partita sulla panchina del Milan, ma ha già portato a casa un successo contro la Juventus in semifinale di Supercoppa Italiana. Secondo Tuttosport, c'è ovviamente curiosità per vedere cosa s'inventerà stasera contro l'Inter, ma in generale il tecnico portoghese non è uno che ha paura di rischiare e, nonostante le previsioni indichino un Leao in panchina (anche per la grafica presentata oggi dal quotidiano), non è escluso che l'allenatore lusitano decida di inserire Leao dal 1', pur sapendo che non è al top.