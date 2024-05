Ci sarà una finestra almeno triennale prima di una possibile cessione dell'Inter da parte di Oaktree. A sottolinearlo è oggi anche Tuttosport, che evidenzia anche la presenza di una possibile clausola a incentivare una gestione medio-lunga. Le parti, secondo indiscrezioni, avrebbero pattuito il diritto di una percentuale per Suning calcolata sulla differenza tra il valore dato all'Inter dal perito indipendente e il costo totale della futura cessione. Ma questo avverrebbe solo in caso di addio di Oaktree nei primi 18 mesi.

Una clausola che non dovrebbe scattare, visto che il fondo parrebbe intenzionato a rimanere più a lungo, almeno fino al pareggio di bilancio, con un ulteriore miglioramento dei conti. Un lavoro per il quale serve tempo. Così come ne servirà per lo stadio, anche oltre il possibile triennio, considerata la burocrazia italiana.