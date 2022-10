L'Inter ha confermato Simone Inzaghi, ma questo non significa che il club non si stia guardando intorno. Si spera ancora in un'inversione di tendenza, come spiega Tuttosport, però la preoccupazione c'è e l'impegno di domani è molto complicato. "Senza una svolta, sarebbe complicato per la società confermare Inzaghi. La Champions - a meno di sconfitta netta -, non dovrebbe rappresentare un bivio, ma la partita del Mapei sì: perché dopo 4 sconfitte in 8 giornate, sarebbe impossibile andare avanti senza i tre punti. Il focus è su due protagonisti del Triplete, ovvero Cristian Chivu e Dejan Stankovic . Fra i nomi sul tavolo anche quello di Paulo Sousa, altro ex, ma il portoghese, proposto da alcuni intermediari, non scalda (QUI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE)".