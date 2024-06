Il futuro di Federico Chiesa rischia di diventare come quello di Paulo Dybala. Su Tuttosport, oggi, si parla di un possibile addio a parametro zero tra un anno, con i dovuti distinguo in bacheca perché l'argentino è andato via dopo aver già vinto molto e all'azzurro non è ancora successo. Inoltre, l'addio è possibile non solo tra un anno a zero ma anche ora con una cessione. L'alternativa è i rinnovo.

Sicuramente l'agente Fali Ramadani incontrerà Cristiano Giuntoli. La Juve deve ridurre il monte ingaggi e può farlo allungando il contratto senza aumentare lo stipendio del giocatore, se non in maniera minima. Chiesa vorrebbe invee un rialzo più cospicuo, ma il problema è che oggi la Juve non lo ritiene indispensabile. Anche per questo l'incontro tra ds e procuratore potrebbe non partorire alcuna intesa, anche perché il giocatore non vorrebbe ricalcare le orme dell'accordo annuale pattuito con Rabiot. A quel punto ci sarebbero altri incontri con Roma e Napoli e si comincerebbe a valutar ela cessione, anche se i bianconeri vorrebbero 40 milioni di euro e l'ingaggio sarebbe un problmea anche per questi club, visto che non saranno in Champions.