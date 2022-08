Lazio-Inter sarà una gara molto particolare per Francesco Acerbi, che potrebbe raggiungere i nerazzurri dopo la sfida dell'Olimpico. Come spiega Tuttosport, infatti, le piste che portano a Chalobah e Akanji restano molto complicate. Nel fine settimana potrebbe arrivare la soluzione. Il , deve capire se può chiudere con Fofana dal Chelsea liberando quindi il 23enne centrale, per il quale c'è stato un sondaggio da parte del Milan (ma il ragazzo preferirebbe i nerazzurri). "Il Milan è pronto a offrire un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre i nerazzurri vanno più sul prestito secco. Non è da escludere che questa discriminante possa portare il Milan in una posizione di vantaggio rispetto ai cugini", riporta però il quotidiano.