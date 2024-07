L'Inter continua a lavorare sulle uscite. Come riporta oggi Tuttosport, Agoumé sta per passare al Siviglia per 4 milioni per il 50% del cartellino con opzione per un altro 40% e il restante 10% come percentuale sulla rivendita per i nerazzurri.

Valentin Carboni finirà all'Olympique Marsiglia per 1 milione di prestito oneroso, diritto di riscatto a 36 e controriscatto a 40. Per Satriano si aspetta che il giocatore risponda dopo l'accordo col Brest per 6 milioni più bonus. Da piazzare anche Filip Stankovic, Radu e Correa, per un "tesoretto" che potrebbe arrivare fino a 15 milioni di euro.