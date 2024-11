Anche l'Hellas Verona va verso una proprietà americana. Il private equity Presidio Investors, infatti, sarebbe interessati al club, come anticipato ieri da Bloomberg. Oggi arrivano novità da Tuttosport: il quotidiano riporta che il Verona non ha rilasciato alcun contempo sulla vicenda, ma le voci sulla possibile cessione da parte di Setti si rincorrono da tempo e hanno ripreso sostanza.

Lo stesso Setti in passato aveva sempre bollato come "infondati" i rumors, stavolta sembra quella giusta per un passaggio di consegne che porterebbe a nove le proprietà statunitensi in Serie A.