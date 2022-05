Manuel Locatelli sarà convocato per la finale di Coppa Italia. Per giocare quanti minuti non si sa, è una situazione che andrà valutata. Intanto, scrive Tuttosport, Allegri recupera Danilo e tra oggi e domani verrà valutato Pellegrini. In porta giocherà Perin, in difesa De Ligt con uno tra Bonucci e Chiellini.