Arrivano da Tuttosport conferme riguardo al cambio di nome per il centro sportivo di allenamento dell'Inter. La sponsorizzazione di Suning verrà sostituita da quella di Bper, che già è partner commerciale, con un accordo che dovrebbe valere circa 3 milioni a stagione. Rimarrà ovviamente la denominazione “In memoria di Angelo Moratti”.

Va sottolineato che, dai 15 milioni iniziali, la sponsorizzazione era scesa progressivamente. Era già accaduto lo stesso quando Konami aveva preso il posto sempre di Suning per "interello". Nei primi anni di gestione Suning dalla Cina arrivavano ricavi commerciali per 100 milioni, si intuiva anche dalla cartellonistica a bordo campo a San Siro e questo ha spinto il fatturato a 400 milioni di euro lanciando le prime campagne di rafforzamento della squadra. Questo ha permesso di tornare in Champions League e poi allo scudetto con Conte. Nella seconda metà del 2020 il rubinetto si è chiuso, sono arrivate ancora più vittorie ma anche una situazione economicamente più traballante.

Altro segnale del passaggio di proprietà, come riporta ancora Tuttosport, verrà annullata la tournée in Cina e dal CdA usciranno i membri di Suning.