Continua il duello tra Torino e Lazio per accaparrarsi Cesare Casadei, prodotto del settore giovanile dell'Inter oggi di proprietà del Chelsea. Secondo Tuttosport, l'intenzione dei granata è svolgere le visite mediche entro venerdì, ma al momento l'offerta da 11-12 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita non è sufficiente. Dall'altra parte Lotito offre 15 milioni con bonus facili da maturare per un'operazione in prestito con obbligo di riscatto e una percentuale però molto più bassa sulla rivendita eventuale.

Casadei ha una preferenza verso il Torino, ma non rifiuterebbe nemmeno la Lazio, per cui il problema diventa quello di convincere il Chelsea.