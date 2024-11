Uno dei nomi per il mercato della Juventus, secondo Tuttosport, è una vecchia conoscenza di casa Inter. Sono stati infatti ripresi i colloqui per Cesare Casadei, classe 2003, proprietà del Chelsea e azzurrino nell'Under 21.

Il centrocampista ha collezionato poche presenze, quattro, spesso tra Conference League e EFL Cup. Può partire a prezzo di saldo, anche se ad oggi Giuntoli ha altre priorità in difesa e in attacco.

Qualcuno dovrebbe fargli spazio, un nome su tutti Fagioli, che potrebbe già partire a gennaio.