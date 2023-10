Per Carlos Augusto è cominciata una nuova avventura in nazionale e oggi Tuttosport sottolinea la bontà della scelta fatta in estate. "Ha voluto l’Inter a tutti i costi.

Sia per quel salto di qualità di chi punta a grandissimi traguardi personali e col proprio club, sia per realizzare quel sogno chiamato Seleção. L’esterno di Campinas ha infatti aspettato i nerazzurri sino a estate inoltrata, tanto da essere ufficializzato a Ferragosto, col calciatore fermo nella sua convinzione del voler vestire i colori nerazzurri, nonostante il Monza avesse ricevuto altri approcci importanti (vedi quello della Juventus, che però non avrebbe potuto affondare il colpo sino all’eventuale cessione di Kostic) e di altri club che non avrebbero garantito lo stesso appeal".