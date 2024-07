E' diventato un interesse forte quello dell'Olympique Marsiglia per Valentin Carboni. Come riporta oggi Tuttosport, ieri l'agente Eduardo Crnjar (procuratore di De Zerbi) ha fatto visita ad Ausilio in sede, probabilmente per capire a che condizioni l'Inter cederebbe il ragazzo: prestito secco, prestito con diritto e contro-riscatto, cessione definitiva per 35-40 milioni. Sul fronte Carboni saranno giorni molto caldi.