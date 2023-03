Nel parlare del caos biglietti avvenuto in occasione di Porto-Inter, l'amministratore delegato Beppe Marotta ha parlato di misure allo studio sia per una possibile class action contro il club lusitano, sia come forma di risarcimento per chi è rimasto coinvolto. "Quindi è possibile che i più giovani, tra i tifosi coinvolti nel caos in Portogallo, possano ottenere facilitazioni per seguire magari già la partita casalinga valida per i quarti di Champions", scrive oggi Tuttosport.