Tuttosport sottolinea le mancanze del Porto per quel che riguarda la gestione dei biglietti per i tifosi ospiti nella sfida contro l'Inter. "Solo il civilissimo comportamento di questi sostenitori, bloccati dalla polizia in una rampa di accesso chiusa come un vicolo cieco, ha impedito che la situazione degenerasse in una calca dagli effetti potenzialmente drammatici - racconta il quotidiano ricordando la nota di ieri del club nerazzurro a sostegno dei propri tifosi - Nyon ha replicato con un comunicato dove spiega che sta esaminando la questione e ricorda che la responsabilità è del Porto e delle autorità locali, ma riduce la portata parlando solo del problema legato agli interisti che avevano acquistato il biglietto nella curva del Porto, senza nemmeno citare la situazione di chi non ha potuto accedere ai settori ‘neutri’".