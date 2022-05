Uno dei protagonisti in positivo della finale di Coppa Italia è Hakan Calhanoglu, che ha trasformato un rigore determinante per il 2-2. "Ed è allora che i duri non solo cominciano a giocare, ma si prendono delle responsabilità: quando il pallone pesa come un macigno, anche da un calcio di rigore si può giudicare un giocatore. Perché ci vuole sicuramente coraggio, anche se Calhanoglu è pure dotato di tanta fantasia. E freddezza", si legge su Tuttosport che definisce il turco "chirurgico e spietato, ancora una volta alla Juventus, ancora una volta dal dischetto. Come quel 3 aprile, quando aveva sbagliato dagli undici metri, ma Irrati aveva fatto ripetere l’esecuzione: e al secondo tentativo il turco non aveva sbagliato. Stavolta la trasformazione è ancora più precisa, senza bisogno di repliche".