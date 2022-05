Tra i giocatori che più hanno inciso in positivo sulla stagione dell'Inter c'è Hakan Calhanoglu. "il suo inizio di stagione, dopo l’ottimo esordio col Genoa (gol e assist) ha ricordato a molti le sue altalenanti prestazioni col Milan, ma quando la squadra nerazzurra da novembre ha cambiato marcia in campionato, lo ha fatto grazie proprio al suo apporto - scrive oggi Tuttosport -. Dal derby del 7 novembre - gol su rigore sotto la Curva Sud - all’1-0 contro il Torino prima di Natale, Calhanoglu è stato il trascinatore dell’Inter con 5 gol e 5 assist. Poi è calato il turco e si è spenta l’Inter finché lo stesso Calhanoglu, con il gol vincente a Torino su rigore alla Juventus, ha riacceso la fiammella (e da lì tre assist fra Roma ed Empoli). E sempre con i bianconeri, il fondamentale tiro dal dischetto valso il momentaneo 2-2 mercoledì a Roma nella finale di Coppa Italia. In tutto, fra campionato e coppe, Calhanoglu ha segnato 8 gol e servito 11 assist. Scommessa vinta? Sì, scommessa vinta".