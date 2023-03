Il circoletto rosso sul calendario, Hakan Calhanoglu l'ha messo sul 19 aprile, giorno di Inter-Benfica a San Siro. Come spiega oggi Tuttosport, è la gara nella quale spera di esserci, dopo l'infortunio appena patito in nazionale. "La speranza, ovviamente, è che lo stop non sia più lungo. Già così sarebbe un bel guaio per Simone Inzaghi, considerato che Chalanoglu salterebbe tre gare di campionato (Fiorentina, Salernitana e Monza), la semifinale di andata in Coppa Italia a Torino con la Juve e, ovviamente, il primo atto dei quarti di Champions con il Benfica", ricorda il quotidiano.