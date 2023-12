C'è vita oltre Lautaro Martinez per l'Inter? Questa è la domanda che si pone Tuttosport alla luce dell'assenza del capitano nerazzurro dalla partita di quest'oggi contro il Lecce, la prima dopo 89 match di disponibilità consolidata e incondizionata. L'Inter dovrà fare a meno del suo punto di riferimento in attacco e i quattro precedenti senza il Toro presente almeno nella formazione titolare sono piuttosto indicativi: due pareggi, a Lisbona dove l'argentino entrò poco dopo il 3-3, e con la Real Sociedad a San Siro dove fece il suo ingresso in campo a 25' dalla fine.

Ma anche due vittorie frutto totale delle sue reti, quella di Champions a Salisburgo e soprattutto quella del poker rifilato alla Salernitana.