Il destino di Alessandro Buongiorno potrebbe essere influenzato dalla qualificazione o meno del Torino in Conference League, che dipende da cosa farà la Fiorentina nella finale del torneo stesso. Se i Viola vincono vanno in Europa League e lasciano il posto al Toro, altrimenti i granata resterebbero fuori dall'Europa.

Sul giocatore, spiega Tuttosport, ci sono da tempo Atletico Madrid, Tottenham, Inter, Milan, ma nelle ultime ore anche il Napoli che è tornato alla carica e ha in Conte un'arma in più, anche se i partenopei non saranno in Champions League.

Servono però 40 milioni, cifra che spaventò il Milan a gennaio e che l'Inter non è in grado di coprire se non con formule poco gradite al Torino, come un prestito con obbligo di riscatto. Il ds del Napoli, Manna, dovrebbe comunque incontrare l'agente di Buongiorno a breve.