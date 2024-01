Il primo allenamento con l'Inter lancia Tajon Buchanan verso l'esordio a Monza. Da domani (riporta Tuttosport) l'esterno lavorerà con la rosa al completo, ad eccezione dell'infortunato Cuadrado.

Il canadese dovrà tornare in Belgio per un giorno, a causa delle ultime pratiche burocratiche da espletare, ma è già elettrizzato dalla nuova sfida. Non gioca però 90' da fine novembre e non scende in campo dal 10 dicembre quando ne disputò 57 contro il Mechelen. Arriva in una squadra nuova, ma già contro i brianzoli potrebbe rivelarsi un jolly importante a gara in corso, quando gli avversari saranno più stanchi.