Le super prestazioni di Thuram nel suo primo anno all'Inter hanno attirato le attenzioni non solo del Psg, ma anche di alcuni top club di Premier League. Come ricordato da Sportmediaset c'è una clausola rescissoria pari a 85 milioni di euro, l'Inter realizzerebbe in caso un'importante plusvalenza ma poi sarebbe chiamata a trovare un sostituito all'altezza.

Confermate intanto le indiscrezioni di formazione in vista di Frosinone-Inter. La notizia del giorno è la panchina di Mkhitaryan, con Barella a centrocampo al fianco di Frattesi e Asllani. Proprio Thuram sarà titolare con Arnautovic in avanti e con Lautaro dalla panchina. In difesa Bisseck e Augusto con De Vrij al centro. Darmian e Dimarco i due esterni, in porta si rivedrà Sommer.