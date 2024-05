Il 5-0 dell'Inter al Frosinone non smuove il Corriere dello Sport. Sono voti abbastanza stretti quelli che si vedono nelle pagelle del quotidiano romano, che boccia Darmian (unico insufficiente con 5,5) e concede solo un 7,5 a Frattesi e un 7 a Sommer e Barella. Per gli altri si balla dal 6 al 6,5.

S. Inzaghi (all.) 6,5

Più voglia di attaccare che di difendere. Ma la porta resta blindata e, dopo la stecca con il Sassuolo, arrivano altri 5 gol.

Sommer 7

Più impegnato del solito. Ma, con l’aiuto della traversa, non fa passare nulla.

Bisseck 6

Troppo leggero in marcatura. L’errore è concedere a Cheddira tempo e spazio per calciare. Nella ripresa, incorna sulla traversa.

De Vrij 6,5

Sbroglia diverse situazioni pericolose, nate più che altro da errori dei compagni.

Carlos Augusto 6,5

A volte viene lasciato solo. Ma il tempismo nelle chiusure è da difensore navigato. Un salvataggio sulla linea quasi involontario.

Darmian 5,5

Poco coinvolto, ma anche lui si propone poco. Prende un colpo e non rientra dopo l’intervallo.

Cuadrado (1’ st) 6

Vivace, al netto di qualche errore. Bilancia la manovra offensiva.

Frattesi 7,5

Conferma per l’ennesima volta di avere un fiuto per il gol da attaccante puro. Non gli basta, però. E infatti aggiunge pure l’assist per Arnautovic.

Klaassen (19’ st) 6

Trova spazio, dopo tanta panchina.

Asllani 6

Si allinea a De Vrij per far ripartire l’azione. Ma è Barella a far scorrere il gioco. Non è impeccabile nemmeno nelle scelte difensive.

Barella 7

È una sorta di regista avanzato. La sua posizione dà parecchio fastidio al Frosinone. Anticipa Zortea e avvia l’azione del vantaggio, per poi ispirare pure il raddoppio.

Sensi (30’ st) 6

Un giro di giostra da mezz’ala.

Dimarco 6

Quasi non fa mai l’esterno. Si accentra in continuazione e spesso lo trovi pure sul lato destro del campo.

Buchanan (27’ st) 6,5

Primo squillo della sua avventura nerazzurra, finta a rientrare partendo dalla sinistra e destro a giro sul secondo palo.

Thuram 6

Detta costantemente la profondità. Dà il via al festival con l’assist per Frattesi. Lo chiude con una cavalcata solitaria.

Arnautovic 6,5

Vuole mettersi in mostra e finisce per strafare: tanti, troppi, colpi di tacco e pure una rabona. Con il gol si toglie un peso dalle spalle.

L.Martinez (19’ st) 6,5

Digiuno spezzato dopo oltre 2 mesi.