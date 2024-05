Prestazione mastodontica quella dell'Inter e numeri che continuano a essere davvero pregiati. I nerazzurri, con l'acuto di Frosinone, superano anche la tabella numerica di Antonio Conte: 92 vs 91. Ora resta solamente una sola Inter che ha fatto più punti di questa in un campionato: quella dei 97 punti di Roberto Mancini. Servono due vittorie contro Lazio e Verona per arrivare a quota 98 e scavalcare anche quella meta.