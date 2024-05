L'Inter ha le idee molto chiare sul mercato e una di queste porta dritta a Bento, 24enne portiere dell'Athletico Paranaense e della nazionale brasiliana.

I nerazzurri intendono portare a Milano il numero 1 verdeoro per affiancarlo a Sommer assicurarsi il futuro della porta. Come svela la Gazzetta dello Sport, una nuova chiacchierata tra il club e l'entourage del portiere c'è stata e vale come premessa per i prossimi passi più incisivi.

L'Athletico ha chiesto 20 milioni per Bento (clausola da 60 milioni superata nei fatti, come spiega la Gazzetta), con la "promessa" di non ostacolare la volontà del ragazzo dopo gli accordi presi un anno fa. E Bento ha già detto a chi di dovere che I'Italia sarebbe una destinazione molto gradita e che l'inter ha da sempre un posto nel suo cuore: il portiere brasiliano gode infatti dei buoni uffici di un suo mito, una leggenda nerazzurra come Julio Cesar, molto attivo nella nuova vita da procuratore.