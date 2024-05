Tre partite alla fine della stagione per chiudere col record di punti nella storia dell'Inter su un singolo campionato. Si arriverebbe a 98, come ricorda oggi Tuttosport, superando i 97 di Mancini del 2006/07. In compenso basterà battere il Frosinone stasera per superare i 91 del Conte scudettato del 2020/21.

Anche oggi sarà un'Inter rivista e corretta con dei cambi di formazione. Riposerà Mkhitaryan, che quest'anno ha quasi sempre giocato. Barella slitterà a sinistra e torneranno dal 1' i vari Sommer, Darmian e Dimarco. La scelta riguardante l'armeno è anche in ottica Lazio: è l'unico diffidato, rischierebbe di saltare l'ultima in casa coi biancocelesti.