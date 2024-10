Non solo Nicolò Barella: Tuttosport conferma che anche Tajon Buchanan si appresta a tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Il canadese, che si era fratturato la tibia mentre era impegnato con la sua nazionale in Coppa America, "dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana, tra mercoledì e venerdì. Bruciando tutti i tempi delle tabelle di recupero, che lo davano pronto, in modo ottimistico, per fine ottobre-inizio novembre", sottolinea il quotidiano.