Tra i giocatori attualmente indisponibili nell'Inter c'è sempre Marcelo Brozovic. Il giocatore croato si sta allenando per rientrare prima possibile e secondo Tuttosport potrebbe esserci una sorpresa in vista del prossimo impegno di campionato contro la Sampdoria. Non è infatti da escludere che il centrocampista possa finire tra i convocati per la partita.