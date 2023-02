Marcelo Brozovic lavora per tornare protagonista nell' Inter . A partire dal derby. "Dovrà giocare a livelli altissimi per ritrovare senza se e senza ma un posto dell’undici tipo", sentenzia Tuttosport . Questo perché il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan ha fatto bene il suo compito. Ovviamente Inzaghi spera di riavere il miglior Brozovic , ma rispetto a un anno fa sa anche di avere delle alternative se il croato non c'è, come spesso è accaduto in questa stagione.

Rispetto al passato si parla anche di mercato e di un possibile addio in estate. "Le prestazioni convincenti dell’atleta metterebbe poi a tacere tutti quelle indiscrezioni che lo descrivono come una pedina eventualmente sacrificabile sul mercato (visto che in rosa c’è pure Asllani ). Nelle ultime settimane l’Epic Team, l’entourage di Brozovic, ha specificato, ufficialmente e ufficiosamente, l’attaccamento del giocatore per la maglia nerazzurra e la sua voglia di essere nuovamente determinante per la causa interista. Ma, come sempre, solo il terreno di gioco potrà essere quel giudice supremo capace di mettere d’accordo tutti i dibattiti sul classe ’92".