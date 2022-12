Per quel che riguarda il centrocampista novità arrivano oggi da Tuttosport. "Brozo" è atteso ad Appiano Gentile dopo Santo Stefano. "Impossibile - si legge - per Inzaghi, vista la carenza di attaccanti, rinunciare a lui, Barella e Calhanoglu in mezzo al campo. Anche perché Mkhitaryan vale doppio, ma non può certo sdoppiarsi".