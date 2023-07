L'Inter e Marcelo Brozovic si sono detti addio. Non nel modo più tranquillo possibile, come sottolinea Tuttosport. Prima c'è stato il post del club nerazzurro criticato ironicamente dal giocatore con un messaggio accompagnato da una emoji sorridente. Poi, però, lo stesso Brozovic ha scritto un post per salutare tutti dopo otto anni.

Negli ultimi mesi, riporta ancora il quotidiano, qualcosa si era incrinato. L'infortunio, la mossa di Calhanoglu regista, hanno fatto sì che il croato non fosse più fondamentale e che si puntasse su di lui per abbassare il monte ingaggi.