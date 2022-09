La "grandinata di cartellini" è una spia delle difficoltà nerazzurre, vuol dire che la tenuta è scarsa e il vertice basso deve spesso spendere un giallo per evitare guai. La sua assenza potrebbe rilanciare Asllani, che finora ha collezionato solo tre presenze da subentrato. Secondo quanto filtra, Inzaghi non ha voluto esporre troppo il ragazzo in una fase delicata per la squadra, soprattutto in un ruolo delicato. In alternativa c'è Mkhitaryan, che ha qualità per il ruolo.