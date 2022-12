In Croazia tiene banco il caso Brozovic, protagonista con il connazionale Lovren di festeggiamenti con tanto di cori diventati un inno dei filo-nazisti in patria. L'opinione pubblica ha espresso sdegno, ma anche all'Inter non sono molto felici dell'accaduto. "Non va infatti dimenticato che Josip Simunic nel 2013 fu squalificato per 10 partite e multato dalla Fifa per aver intonato il canto con i tifosi croati a Zagabria dopo la vittoria sull’Islanda - ricorda Tuttosport - I comportamenti di Brozovic rappresentano un grave danno di immagine pure per l’Inter, club che si è sempre distinto nel combattere il razzismo.