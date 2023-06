La cessione di Marcelo Brozovic non è ancora conclusa e per ora la fine della vicenda non appare così vicina. Come racconta oggi Tuttosport, il croato non ha gradito l'essere stato venduto all'Al-Nassr pur sapendo dell'interesse del Barcellona, la destinazione che "Brozo" vorrebbe prendere. Ha fatto una valutazione tecnica, più che economica, in linea con quanto deciso dal connazionale Luka Modric, rimasto al Real Madrid anche in previsione di Europei e Mondiali.

I blaugrana, per arrivare al croato, stanno spingendo Kessie verso l'Al-Ahli provando a incassare 20 milioni offerti dal club della Pro Saudi League. Ma i tempi non saranno brevi e l'Inter ha necessità di incassare per lanciasi su Frattesi. "Domani Marotta incontrerà Carnevali al galà del mercato a Rimini: sarà occasione per chiedere al collega (e amico) del tempo perché tutti i tasselli vadano a posto - si legge su Tuttosport -. L’ad del Sassuolo ha indicato come il 10 luglio, quando la squadra andrà in ritiro, l’ultima data utile ma siccome Frattesi avrà un supplemento di vacanze per gli impegni in Nazionale, la dead-line potrebbe essere spostata, anche se le lungaggini per i tesseramenti al Barça sono ormai conosciute da tutti nel mondo del mercato, sempre che - ovviamente - Brozovic, con un’altra giravolta, non cambi nuovamente idea".