Gleison Bremer continua ad essere una delle pedine più appetite sul mercato dei difensori. Un aggiornamento sulla situazione del brasiliano arriva da Tuttosport. "Il difensore brasiliano piace a tantissimi club italiani e stranieri. Qui da noi in pole c’è l’Inter. Risulta che Marotta con lui abbia già trovato l’accordo economico. Ma non con il Torino. Anche Juve, Milan e Napoli seguono la situazione con attenzione. Ma in queste ultime ore si è fatto sotto con insistenza il Tottenham di Antonio Conte tant’è che Vagnati ha già prenotato il biglietto per Londra. Questa settimana dovrebbe esserci l’incontro con i dirigenti londinesi che rispetto a tutti gli altri club hanno un potenziale economico importante. Il costo del suo cartellino oscilla tra i 30 e i 40 milioni. Cairo, ovviamente, cercherà di ottimizzare. Bremer ha firmato il rinnovo di un anno con il Toro per riconoscenza. Il Toro lo ha fatto diventare grande e lui, in questo modo, permette al club di guadagnare dalla sua cessione. Ovviamente con diverse clausole che in un modo o nell’altro non lo possono tenere prigioniero del Toro".