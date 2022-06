L'Inter potrebbe avere nella Juve una rivale insidiosa nella corsa di mercato per Gleison Bremer. Al netto della serenità che si respira tra le mura di Viale della Liberazione sull'affare che porterebbe il brasiliano a Milano, i colleghi di Tuttosport stamani segnalano che i bianconeri si sono mossi con decisione per l'ex Atletico Mineiro e, qualora dovessero cedere De Ligt al Chelsea, troverebbero una strada in discesa con il Torino visto che tra i due club in ballo c’è la posizione di Mandragora, con la Fiorentina nella veste di terza incomoda. "L’ultimissimo contatto tra i due club torinesi prefigura uno scenario più allettante sia per il Torino che per il giocatore. Dunque situazione in grande evoluzione in cui la Juventus non perde di vista un altro obiettivo che piace eccome al tecnico bianconero, ovvero il napoletano Kalidou Koulibaly , che rappresenterebbe, dal punto di vista dell’esperienza, una garanzia maggiore rispetto a Bremer", si legge sul quotidiano.