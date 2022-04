Gleison Bremer potrebbe essere ceduto dal Torino per "soli" 25 milioni di euro a fronte di un gentleman agreement tra giocatore e società grazie al quale il difensore ha prolungato l'accordo di un anno (fino al 2024) con la promessa di essere ceduto a determinate cifre. Secondo Tuttosport , "una mossa di reciproco interesse", che "ha sì rafforzato la posizione del club ma nel contempo ha evitato di ritrovarsi in una situazione alla Belotti , col rischio di rimanere per forza e in un contesto ambientale non ottimale".

Per il quotidiano, però, si tratta di un autogol dei granata. "Sia perché una società ambiziosa un calciatore così se lo terrebbe e basta (ha appena compiuto 25 anni, non 30), sia perché il Bremer di agosto a Santa Cristina non era il Bremer di oggi. Il Bremer di oggi - dopo l’intuizione di Petrachi e i progressi tattici con Mazzarri degli anni scorsi - è il centrale più forte della Serie A, dunque uno dei più forti d’Europa, cioè del mondo. Con tutto il rispetto per l’equivalente dei vecchi 50 miliardi di lire, questo Bremer - anche in un mercato così asfittico, in una congiuntura di crisi planetaria - ne vale almeno il doppio. Più giusto ancora sarebbe dire non ha prezzo, magari pensando agli 85 milioni che la Juventus aveva dato all’Ajax per De Ligt , poi blindato con una clausola da 120. Ma chiaro che se ti muovi in ritardo, poi ne paghi le conseguenze".