"Skriniar è destinato a lasciare Milano per una cifra che l’Inter confida sia più vicina possibile agli 80 milioni". Finirà così, secondo Tuttosport di oggi, la trattativa per lo slovacco. Due le pretendenti: il PSG e il Chelsea , che cerca centrali dopo gli addii a Ruediger e Christensen .

I francesi sono arrivati a 60 più bonus e non hanno ufficialmente rilanciato. Potrebbero farlo con il ritorno a Milano di Campos, ds del club, ma nel frattempo il Chelsea può far scattare un'asta che sarebbe solo gradita in via della Liberazione. Non è da escludere nemmeno che i Blues virino su De Vrij.

Conseguentemente all'addio o agli addii in difesa, bisognerà riempire le caselle vuote. Con Bremer, nell'idea della dirigenza interista. "Il club nerazzurro - si legge - confida di trovare una quadra intorno ai 30 milioni, magari qualcosa meno con l'inserimento eventualmente di una contropartita (non è da escludere neanche che si provi con la formula del prestito oneroso, alto, con obbligo di riscatto)". Nel mirino, come noto, c'è anche Milenkovic.