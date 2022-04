"Marotta ragiona su una valutazione intorno ai 25 milioni, da cui detrarne almeno una dozzina con l’inserimento di Dimarco", grande pallino di Ivan Juric a Verona. Cairo e Vagnati puntano invece su un'asta che potrebbe avvenire proprio tra milanesi. Su di lui c'è l’interesse di 4 big italiane - si legge su TS -, e per questo il Torino dorme sogni tranquilli, nella speranza si inneschi una corsa a Bremer tra pretendendi. Per ciò "i nuovi contatti col Milan stesso, pure attraverso intermediari. Obiettivo: far annusare la disponibilità a trattare Bremer anche ora che l’Inter è in pole, purché i rossoneri accettino di lasciare Pobega al Torino per un altro anno in affitto, ma stavolta con diritto di riscatto".

Dalle parti di Aldo Rossi però pare essersi alzato un invalicabile muro: "il Milan vuole riportare a casa Pobega anche per un’esigenza numerica legata alla compilazione della lista Uefa in vista della prossima Champions". Discorso che in ottica "alternative all'Inter" obbliga il Toro a oliare aventualmente altre piste. "Dar via Bremer a 25 milioni, con l’inserimento di Dimarco a cifre da definirsi (per Cairo vale di sicuro meno di 10 milioni), non è la soluzione migliore, per le casse del Torino - si legge -. Un asse col Milan può fare comodo. La società granata sta operando per ribaltare lo scenario, nel tentativo di alimentare un’asta per il brasiliano, spaventare l’Inter e mantenere formalmente in vita la pista Pobega. Di qui a giugno potranno cambiare molte strategie non solo a Torino".