L'incontro di ieri in chiave Bremer ha l'obiettivo, in casa Inter , di blindare l'operazione ed evitare un ritorno della Juventus su un giocatore per il quale la società nerazzurra si è mossa da tempo. I bianconeri hanno deciso di vendere De Ligt e, racconta Tuttosport , stanno cercando un centrale di alto livello.

Cairo chiede 40 milioni di euro, ma l'agente Busardò ha ricordato alla dirigenza granata la promessa fatta al giocatore al momento della firma del rinnovo. Una volta di più va ribadito, come riporta anche il quotidiano, che la scelta di Bremer per l'Inter prescinde dalla cessione di Skriniar: Il brasiliano è ritenuto l'erede di De Vrij da acquistare con un anno di anticipo, considerato che nel 2023 l'olandese andrà in scadenza e non ha ancora rinnovato.

L'Inter non andrà oltre 30 milioni di euro e anche se deciderà di mettere Casadei nell'affare lo farà tenendosi il controriscatto.